لاعب عراقي يتوارى عن الأنظار في هنغاريا بعد توقيعه لفريق كرواتي

شفق نيوز/ صُدم نادي "إتش إن كي غوريتسيا" الكرواتي لكرة القدم الجميع بإعلانه عن اختفاء لاعبه الجديد العراقي عبد الله طلال حميد.

وأكد النادي اختفاء اللاعب حميد البالغ 27 عاما، في ظروف غامضة أثناء محاولته السفر من هنغاريا إلى كرواتيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غوريتسيا تعاقد مع حميد في صفقة انتقال حر يوم 10 أغسطس / آب الجاري، بعد انتهاء عقد اللاعب مع فريقه السابق زالا غير زيغ الهنغاري.

ووصل حميد، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضا، إلى كرواتيا بالفعل حيث قدمه ناديه الجديد للجماهير ثم عاد إلى هنغاريا مجددا، لإنهاء كل أموره العالقة والحصول على كافة الأوراق والمستندات لإتمام تسجيله في غوريسا.

لكن حميد بقي في هنغاريا ولم يعد، وشوهد لآخر مرة صباح الاثنين الفائت 21 أغسطس / آب.

ونشر نادي غوريسا بيانا رسميا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقا)، أعلن فيه وبشكل علني، اختفاء اللاعب، مؤكدا أنه أبلغ الشرطة بالحادثة.

NESTAO‼️Naš igrač Abdullah Talal Hameed krenuo je jučer, iz Budimpešte u Veliku Goricu i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak je prijavljen mađarskoj policiji, a obitelj i HNK Gorica mole sve koji imaju bilo kakve informacije, da se jave u najbližu policijsku postaju ili Klub pic.twitter.com/JX5MFp66fi — HNK Gorica (@hnkgorica) August 22, 2023

وقال النادي في بيانه الذي بدأه بكلمة "اختفى!": "غادر لاعبنا عبد الله طلال حميد بودابست إلى فيليكا جوريكا أمس، وهو مفقود منذ ذلك الحين".

وختم: "تم إبلاغ الشرطة الهنغارية بحادثة الاختفاء، نحن وعائلة اللاعب نطلب من أي شخص لديه أي معلومات، الاتصال بأقرب مركز شرطة أو التواصل معنا".

وبعد يوم من اختفاء اللاعب، أكد موقع sportske.jutarnji السويدي أن الشرطة الهنغارية عثرت على سيارة اللاعب في الأراضي الهنغارية، لكنها لم تفصح عن مزيد من المعلومات سواء لعائلته أو لوسائل الإعلام، حرصا على سير التحقيق.

وذكر الموقع ذاته بعض المعلومات عن حميد، موضحا أنه غير متزوج، كما أن أفراد عائلته موجودون في عدة بلدان مثل النمسا وسويسرا والسويد وأمريكا، والأهم أن عمه رجل أعمال ناجحا للغاية وتتخذ شركته من فيينا مقرا لها، وعليه اعتقد كثيرون أن ما جرى يمكن أن يكون عملية اختطاف.

يذكر أن اللاعب العراقي وقع عقدا مع الفريق الكرواتي لمدة موسم واحد فقط، أي ينتهي في صيف عام 2025، ومن المنتظر أن يرتدي القميص رقم 99.

المصدر: arabicpost - RT