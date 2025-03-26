لاعب عراقي شاب يطرح نفسه مدرباً لـ"أسود الرافدين" بدلاً من كاساس

شفق نيوز/ أعلن لاعب المنتخب العراقي السابق، جستن ميرام، يوم الأربعاء، أن قادر على قيادة "أسود الرافدين" بدلاً من المدرب الإسباني خيسوس كاساس، داعياً الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى الالتفات للجيل الجديد من المدربين.

وقال ميرام عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وتابعته وكالة شفق نيوز "أؤمن بقدرتي على تدريب المنتخب الوطني. أؤمن بقدرتي على تحقيق نتائج رائعة لبلدنا. لعبت مع المنتخب الوطني ثمان سنوات. لعبت في الدوري الأمريكي لكرة القدم أكثر من 400 مباراة. أعرف ما يتطلبه الأمر".

وأضاف "أعتقد أن الوقت قد حان للاتحاد للنظر في الجيل الجديد من المدربين لقيادة جيل شاب نحو النجاح".

وأكد ميرام "أحمل رخصة تدريب كرة القدم الأمريكية. أتمنى أن يكون لدينا طاقم تدريب عراقي من أمريكا لقيادة بلادنا معاً".

وتابع "بفضل المعرفة الأمريكية، والخبرة الكروية رفيعة المستوى، والوعي بكيفية لعب كرة القدم في عالم اليوم، تمثل هذه فرصة مثالية للاتحاد العراقي للتقدم خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

وجستن ميرام هو لاعب كرة قدم سابق عراقي. لعب لنادي كولومبوس كرو وريال سالت ليك في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

استدعاه مدرب منتخب العراق لكرة القدم حكيم شاكر للتدريب ضمن معسكر استعداد المنتخب لمباراته أمام منتخب السعودية ضمن تصفيات كأس آسيا 2015. وشارك مع المنتخب العراقي في كأس آسيا 2015 في أستراليا وحقق المركز الرابع في البطولة.

وخسر المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الفلسطيني، مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 1-2 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلى إثر ذلك قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من قيادة المنتخب العراقي، إثر تراجع النتائج والخسارة الأخيرة أمام المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مصدر مسؤول في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد اتخذ قراره بعد سلسلة من النتائج غير المقنعة، كان آخرها الخسارة أمام المنتخب الفلسطيني، ما دفع إلى إنهاء عقد المدرب".

وأضاف أنّ "الاتحاد سيبدأ مفاوضات سريعة للتعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة، استعداداً لاستكمال التصفيات".

وعقب القرار، نشر المدرب كاساس على حسابه على "فيسبوك" منشوراً جاء فيه: "شكراً على كل شيء".

ويأتي هذا القرار وسط انتقادات لاذعة طالت كاساس، بسبب إخفاق المنتخب العراقي في أكثر من مناسبة، ما أدى إلى تصاعد المطالبات الجماهيرية والإعلامية بإقالته.

أما منتخب العراق فواصل نزيف النقاط هذا الشهر بعد تعادله على ملعبه أمام الكويت بنتيجة 2/2 يوم الخميس الماضي، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة ويتراجع للمركز الثالث، ويهدد حظوظه في التأهل المباشر، حيث يتمركز أمامه منتخب الأردن (13 نقطة) ثم كوريا الجنوبية في الصدارة (16 نقطة).

وسيختتم المنتخب العراقي مشواره في هذه المرحلة من التصفيات باختبارين في غاية الصعوبة خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث يستقبل كوريا الجنوبية يوم 5، ويحل ضيفا على الأردن بعدها بـ5 أيام.