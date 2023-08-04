لاعب سبورتك الدنماركي ضمن قائمة منتخب صلاح الدين في بطولة الجمهورية

شفق نيوز/ وضع الملاك التدريبي لمنتخب صلاح الدين مدافع منتخب شباب العراق ونادي سبورتك الدنماركي آدم طالب ضمن قائمة منتخب محافظة صلاح الدين للمشاركة في بطولة الجمهورية.

وتضم منتخبات المحافظات الغربية المشاركة في البطولة كل من الأنبار، ديالى، صلاح الدين.

ودعت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم مسؤولي منتخبات المحافظات المشاركة في بطولة الجمهورية للمتقدمين إلى تزويد اللجنة عبر كتاب رسمي تحدد فيه الملاعب التي ستقام عليها مباريات منتخباتها.

واشترطت اللجنة أن تكون تلك الملاعب بالمواصفاتِ المطلوبة، وتتوفر فيها مستلزمات الأمن، بالإضافة إلى عجلة الإسعاف، مع التقيد بتقديم كشف للاعبي المنتخبات مكون من (30) لاعباً فقط.