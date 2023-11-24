لاعب زورائي ينتقل إلى الدوري الإيراني

شفق نيوز / أكد لاعب الزوراء السابق مصطفى محمد، يوم الجمعة، التحاقه بنادي مس رفسنجان للنحاس الإيراني، لتمثيله لموسم واحد بعد الاتفاق مع الإدارة على بنود العقد كافة.

وأجرى محمد، بحسب حديثه لوكالة شفق نيوز، الفحوصات الطبية والبدنية اليوم وتم الاتفاق بشكل رسمي لتمثيل الفريق، لافتاً إلى أن النتائج كانت إيجابية وسيكون جاهزاً لتمثيل الفريق هذا الموسم".

وأضاف أنه أنهى كل التزاماته مع نادي الزوراء، الذي يكن له كل الاحترام ولجمهوره العزيز، مبيناً أنه ارتأى الاحتراف رغم تلقيه عروضاً من أندية عراقية مختلفة".

ورأى محمد، أن تطور مستوى اللاعب يأتي من خلال الاحتراف، ولهذا قرر أن تكون وجهته الأولى مع الدوري الإيراني، مشيراً إلى أنه "أصبح اللاعب الثالث ضمن الفريق الإيراني، وسيلعب إلى جانب شقيقه منتظر محمد واللاعب علي عدنان".