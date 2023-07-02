لاعب زورائي يفقد 74 مليون دينار إثر تعرضه لعملية نصب واحتيال

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الزوراء، يوم الأحد، التفاصيل التي ذكرها اللاعب لؤي العاني بشأن تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل إحدى شركات التحويل المالي.

وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، ان اللاعب لؤي العاني شرح لادارة النادي تفاصيل الاحتيال على مبلغ عقده.

واضاف ان العاني أكد للادارة ، أنه حوّل 74 مليون دينار عراقي عبر احد شركات التحويل في بغداد لكنه تفاجأ بعدم وصول المبلغ لاهله المقيمين في المغرب .

كما اشار عبد الرزاق الى ان الشركة أكدت له بان المبلغ سيصل لاحقا، لكن بعد متابعته الموضوع مع اهله لم يصل أي شيء لغاية الآن.

وبين ان لؤي وعلى "حد توضيحه للادارة" لم يتسلم اي وصل من الشركة يضمن تسليمه المبلغ للشركة .

وكانت مواقع تداولت انباء بشأن تعرض لاعب الزوراء المقيم في المغرب لؤي العاني لعملية احتيال من قبل شركة تحويل مالي بقيمة 74 مليون دينار عراقي .