لاعب جودو عراقي أول رياضي مشتبه به بقضية منشطات في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الجمعة، عن العثور على مواد محظورة في العينة التي تم جمعها من سجاد غانم، لاعب الجودو العراقي، خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وأوضح التقرير: تشهد أولمبياد باريس أول رياضي مشتبه به في قضية منشطات، بعدما ذكرت الدولية للاختبارات العثور على مواد محظورة في عينة الرياضي العراقي، هما ميثاندينون وبولدينون، مصنفتان على أنهما منشطات.

وتم جمع العينة خلال اختبار المنشطات قبل انطلاق المنافسات في 23 يوليو/ تموز بباريس، وأعلنت النتيجة بعد يومين من قبل المختبر المعتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في باريس.

وكان غانم سيتنافس في 30 يوليو/ تموز في فئة 81 كيلو، وتم إيقاف لاعب الجودو مؤقتا حتى يتم حل المشكلة وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات، ويحق للرياضي العراقي الطعن في فرض الإيقاف المؤقت أمام محكمة التحكيم الرياضي، وكذلك طلب تحليل عينة ثانية.