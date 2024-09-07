لاعب جودو العراق يواجه الفرنسي ووسام وطني ثانٍ في بارالمبياد باريس

شفق نيوز/ أسفرت قرعة منافسات الجودو في بارالمبياد باريس 2024 عن مواجهة مرتقبة بين لاعب المنتخب العراقي طه رعد، ومنافسه الفرنسي الذي سيخوض النزال على أرضه ووسط جمهوره اليوم السبت.

من جانب آخر حقق الرباع العراقي رسول كاظم، الوسام البرونزي الثاني للعراق بفعالية رفع الاثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بمنافسات وزن 80 كغم.

بينما حقق الرباع البارالمبي العراقي مسلم عقيل المركز الرابع في منافسات رفع الأثقال لوزن 54 كغم في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وكانت لاعبة كرة الطاولة نجلة عماد، قد ضمنت تأهلها الى المربع الذهبي ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس بعد فوزها على اللاعبة الفرنسية.

يشار الى ان لاعب المنتخب العراقي البارالمبي جراح نصار، حقق أول وسام للعراق في منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعدما أحرز الوسام البرونزي في فعالية رمي الثقل ألعاب القوى البارالمبي بعدما تمكن من قذف الثقل لمسافة بلغت 11,03 متر.