لاعب المنتخب البلجيكي يقترب من تمثيل العراق

شفق نيوز- بروكسل

كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن اقتراب المدافع أمين الدخيل، لاعب منتخب بلجيكا والمنحدر من أصول عراقية، من تمثيل المنتخب الوطني العراقي، بانتظار حسم ملفه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكرت التقارير أن الدخيل يترقب الحصول على استثناء من الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح له بتغيير أهليته الدولية وتمثيل منتخب العراق، بعدما سبق له تمثيل المنتخب البلجيكي.

وأضافت أن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يواصل اتصالاته مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لحسم الملف، في خطوة قد تمهد لانضمام اللاعب إلى صفوف "أسود الرافدين" خلال المرحلة المقبلة.

ويُنظر إلى الدخيل بوصفه أحد الأسماء القادرة على تعزيز الخط الخلفي للمنتخب العراقي، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس آسيا.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد عزز صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية بعدد من اللاعبين المحترفين من أصول عراقية، الذين شاركوا مع "أسود الرافدين" في الاستحقاقات الأخيرة، من بينها تصفيات كأس العالم، فيما يواصل الاتحاد سعيه لاستقطاب المزيد من المواهب العراقية المحترفة في الخارج.