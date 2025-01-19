لاعبو وكوادر النجف يهددون.. السوداني يتدخل لصرف مليار دينار دعماً للنادي الرياضي

شفق نيوز/ اوعز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لوزارة المالية بصرف مليار دينار لنادي النجف من التخصيصات المالية المخصصة للنادي.

وبحسب كتاب حصلت عليه وكالة شفق نيوز، من إدارة النجف، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا وزارة المالية بعد تسلمه الكتاب بصرف مليار دينار من المنحة المخصصة لنادي النجف بحسب قرار مجلس الوزراء وذلك لعدم توفر الأموال في النادي.

‏وجاءت المطالبة على خلفية تقديم الكادر التدريبي والإداري واللاعبين شكوى رسمية لإدارة النجف، لتراكم المستحقات المالية الخاصة بهم لأكثر من أربعة أشهر وعدم سداد مقدمات عقودهم مما يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات محلية ودولية على النادي وعدم الاستمرار بالمشاركة في دوري النجوم العراق.

كما يقول مصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "من ضمن الأسباب الأخرى التي دعت الإدارة للمطالبة بصرف المبالغ هو سوء ملعب النجف الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل بحسب قرار مجلس الوزراء الذي كان قد قضى بذلك حسب كتابه المرقم 42591 في العام 2024 والمتضمن تخصيص الملاعب للأندية وادامتها".