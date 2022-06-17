لاعبو نفط الوسط يقررون عدم تمثيل النادي والادارة توضح الاسباب

شفق نيوز/ ابدت ادارة نادي نفط الوسط استغرابها بشأن موقف لاعبي فريقهم الكروي وعدم اللعب بدءاً من بعد لقاء اليوم أمام القوة الجوية.

وقال نائب رئيس النادي هيثم عباس بعيوي لوكالة شفق نيوز، "نستغرب قرار الفريق، لا سيما ان الادارة لم تتأخر في دفع مستحقات اللاعبين الشهرية باستثناء شهر أيار الماضي ولحد الان وبانتظار صرف المبالغ الخاصة للنادي".

واوضح ان الادارة تتعامل بنموذجية عالية من اللاعبين وتعد من الإدارات التي تميزت بعملها وتدعو اللاعبين بالعدول عن قرارهم ووضع تفكيرهم بالمراحل المقبل فيما يقدموه داخل الملعب والحصول على مركز الوصيف".

واكد بان المدة المقبلة سيتم حل تسليم أموال اللاعبين ولم يأكل النادي حق اي منهم ".

وكان لاعبو نفط الوسط قرروا تقديم شكوى ضد النادي لعدم التزامهم كادرة بتسديد مستحقاتهم .

ويلاقي نفط الوسط فريق القوة الجوية اليوم في الساعة الخامسة عصراً في الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز .