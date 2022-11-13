لاعبو منتخب سابقون عن أداء الفريق الكروي العراقي: الخلل في منظومة الهجوم

شفق نيوز/ استطلعت وكالة شفق نيوز آراء لاعبين سبق وأن مثلوا منتخب العراق بشأن أداء المنتخب والعقم التهديفي ومالذي كان يحتاجه اللاعبون ليكونوا ندا حقيقياً أمام المنتخبات القوية ، فضلا عن كيفية امتلاك خط هجوم فعال يهدد مرمى الخصوم القوية، سيما بعد أن كان دور المهاجمين معدوما في كلا المباراتين الوديتين أمام المكسيك والإكوادور.

وقال مهاجم منتخب العراق السابق وميض منير، المحلل الكروي الحالي في قناة الكاس القطرية لشفق نيوز، ان المنتخب حقق هدفه الذي ينشد اليه في مباراة امس بتعادله سلبياً مع منتخب الاكوادور مما زاد الثقة ورفع حاجز الخوف بنفسه.

وأضاف منير؛ "يجب ان لا ننسى قوة المنافس كونه بعد اسبوع سيخوض مباريات كأس العالم وعندما تدافع في المناطق الخلفية هذا يقلل من فرصة الوصول الى المرمى".

وتابع؛ "لقد شاهدنا الفريق العراقي مع الفرق التي في مستواه او اقل لم يصل الى المرمى"، مؤكداً ان "هناك خللا في المنظومة الهجومية واقصد هنا جميع اللاعبين وليس فقط المهاجمين والسبب لان المنتخب العراقي يعاني من نقل الكرة في ملعب المنافس والمساحات بين الخطوط متباعدة ويعتمد على الارتجالية والعشوائية في الهجوم الخلل في منظومة الهجوم وكيفية الوصول إلى المرمى".

وذكّر منير بلعب المنتخب العراقي في العقود السابقة بأن جميع اللاعبين كانوا يسجلون الأهداف يسجل من اللاعبين المدافعين والمهاجمين، لافتا إلى أن "هذا الجيل يملك مهاجمين ولكن لا يملك هدافين".

من ناحيته؛ قال مهاجم المنتخب ونادي القوة الجوية السابق عبد الرزاق فرحان لوكالة شفق نيوز؛ ان "كرة القدم تتألف بكل مباراة من شقين؛ الشق الاول هجومي والثاني دفاعي".

وأضاف فرحان؛ أن "الجانب الدفاعي في مباراة المنتخب الاخيرة امام الاكوادور كان ممتازا جدا والمدافعون تغلبوا على أنفسهم وكان لديهم حالة استبسال في الدفاع".

واستطرد قائلاً: "أما الجانب الهجومي فكان ضعيفاً جداً ولا يرتقي لمستوى الطموح لمنتخبنا الوطني".

وأوضح فرحان، ان "من أجل تفعيل الجانب الهجومي واعادة قوته وتأثيره، لابد من بناء مهاجمين يمتلكون قوة جسمانية وسرعة ومهارة في الأداء الى جانب الثقة بالنفس ليتمكنوا من تحقيق نتائج جيدة ومقارعة اقوى الفرق نتمنى يتحسنون مستقبلاً".

وخاض المنتخب العراقي لكرة القدم خلال الأيام الماضية مباراتين أمام منتخب المكسيك انتهت بنتيجة ثقيلة على المنتخب العراقي فيما تعادل في المباراة الثانية بدون أهداف مع المنتخب الاكوادوري.