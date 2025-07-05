لاعبو ليفربول والبرتغال يشيعون نعش زميلهم الراحل ديوغو جوتا وشقيقه (صور)

شفق نيوز - متابعة

تجمع لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي في بلدة غوندومار البرتغالية الصغيرة، اليوم السبت، لحضور جنازة زميلهم ديوغو جوتا الذي توفي مع شقيقه الأصغر أندري، في حادث سيارة في إسبانيا.

وكان قائد الفريق فيرجيل فان دايك وحارس المرمى كيفن كيليهير والمدرب أرنه سلوت من بين زملائه السابقين والحاليين الذين وصلوا إلى البرتغال في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، لتقديم العزاء في وفاة المهاجم وشقيقه أندريه سيلفا.

وحرص روبن نيفيز، نجم الهلال السعودي، على السفر بشكل سريع إلى البرتغال عقب انتهاء مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، لحضور جنازة زميله ديوغو جوتا، نجم ليفربول، الذي توفي رفقة شقيقه إثر حادث سير مروع، يوم الخميس الماضي.

وظهر نيفيز في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية وهو يحمل نعش جوتا إلى الكنيسة.

وكان نيفيز ظهر متأثرا وبكى بشدة خلال مباراة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي، مساء أمس الجمعة، قبل أن يودع الفريق البطولة بالخسارة "2-1".

ومن المتوقع أن ينضموا إلى عائلة جوتا المكلومة ومئات السكان في غوندومار، وهي بلدة صغيرة في شمال البرتغال حيث نشأ جوتا، لحضور الجنازة في كنيسة إيغريجا ماتريز.

ومن المتوقع أن يرافق روت كاردوزو التي تزوجت من جوتا قبل أسبوعين، أطفال الزوجين الثلاثة الصغار.

وتسبب موت جوتا (28 عاما) في حالة من الصدمة في عالم كرة القدم وخارجه، وتدفقت رسائل التعازي من قادة الدول ونجوم اللعبة.

ويعتقد أن الأخوين كانا متجهين إلى عبارة في إسبانيا للسفر إلى بريطانيا، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورجيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران بعد منتصف ليل الخميس.