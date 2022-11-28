لاعبو ألمانيا يطلبون من الإسبان مساعدتهم: فوزوا على اليابان لنتأهل

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، يوم الاثنين، عن بعض الكواليس عقب نهاية مواجهة منتخبي إسبانيا وألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، بالجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

وبهذا التعادل رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى نقطة في ذيل ترتيب المجموعة.

وبحسب تقرير لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، ونشره موقع "كووورة" المتخصص بالأخبار الرياضية، فإن أنتونيو روديجر مدافع ألمانيا ولاعب ريال مدريد، ذهب إلى زميله الإسباني داني كارفاخال وصرخ قائلا: "فوزوا على اليابان".

وأشار التقرير، إلى أن داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا ولايبزيج الألماني، اعترف عقب المباراة بأن العديد من زملائه في صفوف الماكينات الألمانية طلبوا منه الفوز على اليابان.

وصرح أولمو عقب اللقاء: "سنذهب من أجل الفوز لأننا دائما نسعى لذلك".

ويكفي إسبانيا التعادل فقط للتأهل، لكن ألمانيا في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة تحتاج إلى التغلب على كوستاريكا وأن تنتصر إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها.