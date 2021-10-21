لاعبو زاخو ينهون تمردهم بعد تعهد إدارة المدينة بدعم النادي

شفق نيوز/ اكد امين سر نادي زاخو ادريس كوجر يوم الخميس، انه تم حل الازمة المالية للاعبيه بعد قرار رسمي من الادارة الحكومية لمدينة زاخو بدعم نادي زاخو وتخصيص المبالغ الخاصة له.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز؛ ان مشكلة لاعبي كرة النادي انهم لم يستلموا مستحقاتهم منذ شهرين بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الادارة مما ادى الى رفض عدد من اللاعبين مقاطعة فريق زاخو لكرة القدم إلا في حال تسلم مستحقاتهم.

وبين ان الادارة المحلية لحكومة زاخو تدخلت عبر مديرها "كهدار شيخو" الذي اوعز بصرف كافة مستحقات النادي اعتزازاً باسم زاخو ورياضتها وتعهد للاعبين أن تسلم مستحقاتهم المالية بعد أن تم الحصول على الموافقات الرسمية لتخصيص مبالغ خاصة بالنادي.

وأضاف كوجر؛ ان اللاعبين التحقوا بالفريق اليوم في بغداد بعد ان رفضوا الالتحاق مع الوفد الذي توجه الى بغداد يوم أمس لخوض مباراته أمام الشرطة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز اليوم.

واشار الى ان سبب تمرد اللاعبين هو عدم تسلم مستحقاتهم المالية لكن بعد حصولهم ضمانات من حكومة الادارة في زاخو على صرف مستحقاتهم بعد أيام قليلة قرروا الالتحاق بالفريق ببغداد وخوض لقاء اليوم.

وكان مشرف الفريق طه زاخولي اعلن امس بان فريق زاخو في طريقه للانسحاب من منافسات الدوري بسبب الازمة المالية التي تعصف بالنادي منذ مدة ليست بالقصيرة.