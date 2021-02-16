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لاعبو زاخو يعلنون الاضراب عن التدريب ويهددون بعدم خوض لقائهم امام الكرخ

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-16T12:33:37+0000
لاعبو زاخو يعلنون الاضراب عن التدريب ويهددون بعدم خوض لقائهم امام الكرخ

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي زاخو، يوم الثلاثاء، أن لاعبي الفريق اعلنوا الاضراب عن إجراء أداء الوحدات التدريبية، فيما هدد اللاعبون بعدم خوض مباراتهم المقبلة امام الكرخ في بغداد، بسبب عدم تسلمهم استحقاقاتهم المالية.

وقال ادريس كوجر امين سر نادي زاخو لوكالة شفق نيوز؛ ان النادي يعاني ضائقة مالية ألقت بظلالها على نفسية فريق كرة القدم بالرغم من وصوله لمركز متقدم في تسلسل فرق الدوري الممتاز وهو المركز السادس.

واوضح ان النادي يواجه صعوبة حتى في توفير أجور اقامة اللاعبين الذين حاليا هم في بغداد استعدادا للقاء الكرخ في الجولة الاخيرة.

وناشد كوجر حكومة اقليم كوردستان ووزارة الشباب والرياضة بمد يد العون لهذا الفريق الطموح الذي يحتل المركز السادس بامكانيات مادية بسيطة .

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