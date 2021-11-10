لاعبو المنتخب يأملون مصالحة الجماهير من بوابة سوريا وأدفوكات: هذا ما سأفعله في حال إقالتي

شفق نيوز / شدد الهولندي ديك أدفوكات، مدربُ المنتخب العراقي، على ضرورة الفوز على المنتخب السوري يوم غدٍ الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعةِ الأولى من التصفيات الآسيويّةِ المؤهلةِ لمونديال قطر 2022، رغم إقراره بصعوبة المهمة.

وأنهى المنتخب العراقي لكرة القدم مساء يوم الأربعاء، الوحدة التدريبية الأخيرة على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، تحت إشراف المدرب الهولندي ديك أدفوكات، استعداداً لمواجهة نظيره السوري، غداً في الساعة الثامنة مساءً.

وقالَ ادفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة سوريا، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المباراةُ صعبةٌ على الفريقين، وهذه المرةُ الأولى يتم استدعاءُ مجموعة من اللاعبين الجدد المحترفين، وهم (6) لاعبين من السويد وانكلترا والدنمارك، حيث نسعى لضخِ دماءٍ جديدةٍ في تشكيلة المنتخب، خصوصاً أن الفترة الماضية اقتصرت على اللاعبين المحليين، وكلُ ما يجب فعله هو مواصلة العملَ لحصد النقاطَ والعودة إلى المنافسة".

وأضافَ: "معظم نتائج مباريات المجموعة كانت متقاربةً فيما بينها باستثناء مباراتنا ضد إيران، حيث تفوقوا نتيجةَ جاهزية لاعبيهم المحترفين في أوروبا، وبالرغم من حساسيةِ مباراتنا أمام سوريا المهمة فما تزال هناك في حساباتنا ست مبارياتٍ متبقية".

وعن تعويضِ غياب المهاجم (أيمن حسين) الذي يغيبُ بسبب حصوله على بطاقتين صفراوتين، أوضحَ أدفوكات، أن "هناك خمسةَ مهاجمين كل واحدٍ منهم قادرٌ على تعويض الغياب"، مشيراً في الوقت نفسه إلى قدراتِ اللاعب الشاب (علي الحمادي) ذي الـ19 ربيعاً.

وتابع أن "في حالِ إقالته من قبل الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم فإنه لن يطالب بشرطهِ الجزائي لأنه قبلَ بمهمةِ تدريب العراق كنوعٍ من التحدي الشخصيّ، وغايته الأهم هي الوصول إلى مونديال قطر 2022".

من جانبه، ذكر لاعبُ المنتخب العراقي لكرةِ القدم، محمد علي عبود، أن مباراة سوريا يوم غد، تعدُ أهم مباراة للمنتخب كونها تعيده إلى أجواءِ المنافسة، مؤكداً جاهزيّةَ زملائه وإصرارهم على مصالحةِ الجمهور الذي ينتظر منهم بشرى نقاط الفوز.

وعن موضوعِ غياب الجمهور، قالَ عبود "قد أكون أحدَ اللاعبين الشباب المنضمين حديثاً والراغبين بالحصولِ على دعم الجمهور من أرضِ الملعب، وتواجدهم يمنحنا دفعةً معنويةً قويةً، ولكن كل ما علينا فعله هو أن نظهر بشكلٍ أفضل من المبارياتِ الماضية.

وأضافَ "نحن كلاعبين كلنا ثقة بأن تكون هذه المباراة بوابة العودة إلى المسارِ الصحيح، خصوصاً أننا نمتلكُ مدرباً له باعٌ طويلٌ في لعبة كرة القدم، وقادَ منتخبات عدة، ونحن فخورون بأن يشرف على تدريبنا في هذه المرحلةِ المهمة".

وسيرتدي المنتخب الوطني الزي الأخضر الكامل، وحارس المرمى اللون الأصفر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب السوري الأبيض الكامل، وحارس مرماه اللون الأسود.