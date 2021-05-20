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لاعبو المنتخب العراقي لكرة القدم يشيدون بملاعب مدينة البصرة الرياضية

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-20T11:27:38+0000
لاعبو المنتخب العراقي لكرة القدم يشيدون بملاعب مدينة البصرة الرياضية

شفق نيوز/ أكد عدد من لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، على جاهزية ملاعب مدينة البصرة الرياضية لاستضافة المباريات الدولية والمعسكرات التدريبية، مشيرين إلى أهمية إقامة اللقاءات الودية للمنتخب للاستعداد للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال لاعب المنتخب سعد ناطق، في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة المباريات الدولية الودية تعود بالفائدة الكبيرة على أداء المنتخب الوطني الذي يستعد للتصفيات المزدوجة وهو متصدر المجموعة الآسيوية الثالثة".

وأشاد "بالجهود الكبيرة التي حافظت على إدامة هذه المنشآت الرياضية وأبقتها في الجاهزية المطلوبة لاستقبال المعسكرات والمباريات التجريبية".

فيما أكد اللاعب علاء عبد الزهرة، على "أهمية الملاعب والأرضيات العشبية الجيدة لرفع المستوى الفني للاعب فهي تحثه على تقديم كل ما لديه من طاقات, وبناء صرح رياضي عالمي مثالي في مدينة البصرة، يكون امتداداً لما تمَ تشييده من ملاعب لكرة القدم في المحافظات الأخرى عموماً، والتي أصبحت واجه حضارية تعكس صورة إيجابية العراق".

إلى ذلك، قال لاعب المنتخب الوطني علي حصني "إننا نسعى إلى الاستفادة من المعسكر التدريبي في مدينة البصرة الرياضية لاسيما في ضوء توفر البنى التحتية المتميزة".

وأضاف "نحن سعداء بمواجهة منتخبي طاجكستان والنيبال لكرة القدم على أرضنا وعازمين على تحقيق نتائج طيبة قبل السفر إلى مملكة البحرين".

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة في التصفيات المزدوجة لكأس العالم في قطر 2022، وبطولة أمم آسيا في الصين 2023.

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