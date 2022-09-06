لاعبو القوة الجوية يضربون عن التدريب بسبب عدم تسلم مستحقاتهم

شفق نيوز/ اضرب فريق نادي القوة الجوية العراقي لكرة القدم، عصر اليوم الثلاثاء، بسبب عدم إيفاء الإدارة المؤقتة السابقة برئاسة "شهاب جاهد" بوعودها وتسليم مستحقاتهم المالية.

وقال مصدر في الجهاز الفني للفريق لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة المؤقتة السابقة وعدت أعضاء الفريق عدة مرات بتسليمهم قسماً من مستحقات العقود لكنها لم تفي بما وعدت". واضاف ان "لاعبي الفريق اتفقوا منذ يوم أمس على الإضراب عن التمرين، في حال عدم تسليمهم دفعة من مبالغهم".

واوضح انه "بعد عدم الإيفاء بالوعود تم البدء بالإضراب اليوم/ ولم يجرون الوحدة التدريبية رغم تكامل عدد اللاعبين وتواجد الجهاز الفني".

وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي للقوة الجوية أن الاولمبية العراقية / قسم الاندية شكلت ادارة مؤقتة برئاسة علي الفريجي لادارة النادي ثلاثة اشهر.