لاعبو العراق يخوضون أول وحدة تدريبية و"كاساس" يحثهم على التركيز: العد التنازلي قد بدأ

شفق نيوز/ خاض المنتخبُ العراقيّ بكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ القطرية الدوحة والتي احتضنتها مراكزُ التدريب في ملعبِ الغرافة، تحضيراً للمشاركة في نهائياتِ كأس آسيا والتي تنطلق نسختها الـ (18) يوم غدٍ الجمعة بمواجهةٍ تجمع المنتخبين القطري ونظيره اللبناني في ملعبِ لوسيل الدوليّ في العاصمةِ الدوحة.

وشارك في التدريبات جميعُ اللاعبين باستثناء سعد ناطق الذي فضّل الجهاز الطبيّ أن يتدربَ بشكلٍ (خفيف) ومنفردٍ من أجل إزالةِ الإرهاق، على أمل أن يعاودَ التدريب مع المجموعةِ في اليومين القادمين.

وسبق انطلاق التدريباتِ، حديث لمدربُ المنتخب «خيسوس كاساس» مع اللاعبين، حاثاً فيها الجميع على ضرورةِ التركيز منذ الآن بشكلٍ أكبر كون العدّ التنازلي ابتدأ ونحن متواجدون هنا في الدوحة فعلياً في كأس آسيا وليس أجواء معسكر تدريبيّ للبطولة.

ومن المؤملِ أن يُعقدَ صباح يوم غدٍ الجمعة من قبل اللجنةِ المنظمة جدول أعمال اجتماع وصول المنتخبات.