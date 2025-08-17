لاعبو العراق يحصدون الذهب في بطولة الإمارات الدولية للمواي تاي

شفق نيوز- بغداد

تمكن منتخب العراق للمواي تاي، مساء اليوم الأحد، من حصد ميداليات ذهبية في بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للشباب، التي اختتمت في مدينة دبي، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وتمكن لاعبو المنتخب العراقي الواعدين عبد الله أسامة حسين، ومهدي قائد رجي، ورضا قيصر علي، وإبراهيم محمد علي، وصلاح صفاء، من إحراز الأوسمة الذهبية بعد تقديمهم أداءً مميزاً عكس القدرات العالية والمواهب الواعدة التي يمتلكها هؤلاء الأبطال.

كما حقق اللاعبان كرار سعد راضي، ومصطفى قتيبة حسين، وسامين فضيين، ليؤكدا بدورهما مستوى التنافس العالي للعراق في هذه البطولة الدولية.

وتأتي مشاركة منتخب العراق ضمن تحضيرات أبطال المواي تاي لخوض بطولة العالم المقبلة في أبو ظبي خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وكذلك دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في البحرين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.