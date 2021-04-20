لاعبو الزوراء ينهون إضرابهم عن التدريب بعد تعهد وزاري بحل أزمتهم

شفق نيوز/ أنهى لاعبو فريق نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إضرابهم عن التدريبات والذي نظموه احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، فيما تعهد وزير الشباب والرياضة بحل هذا الإشكال.

وقال عضو إدارة النادي، كريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين سيعودون إلى الوحدات التدريبية اعتباراً من يوم غد الأربعاء، في الساعة الرابعة والنصف عصرا، بعد انقطاعهم عنها لمدة يومين.

وبين أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال التقى اليوم بمجموعة من لاعبينا وبضمنهم الكابتن علاء عبد الزهرة، وطمأنهم بأن المبالغ المخصصة للنادي ستصرف قريبا جدا"، مشيرا الى ان "درجال تربطه علاقة طيبة بوزير النقل وسيتداول معه بهذا الشأن لحل الاشكال المالي"، لكون نادي الزوراء يعود لوزارة النقل.

واضاف رزاق ان "درجال عزا تأخر صرف المستحقات المالية إلى تأخير إقرار الموازنة في مجلس النواب"، مشيرا الى ان درجال "حث ادارة النادي للعمل وفق نظام الاستثمار ليكون دعما اضافيا للنادي".

واوضح ان "النادي لم يستلم سوى مليار و300 مليون دينار قبل مدة ونفذت بعد ان تم تسديد مستحقات اللاعبين، والنادي لم يتسلم لحد الان الملياري دينار التي اقرتها الدولة للاندية المؤسساتية".

واشار رزاق الى ان "رئيس النادي فلاح حسن وامين السر شاكر الجبوري التقيا اليوم بوزير النقل لشرح الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، وطلبا منه تخصيص ميزانية ثابتة للنادي اسوة بالاندية المؤسساتية الاخرى، وقد وعد وزير النقل بحل الاشكال المادي للنادي قريباً".

وبدء لاعبو نادي الزوراء إضراباً عن الوحدات التدريبية قبل يومين، احتجاجاً على عدم صرف المتبقي من مستحقاتهم المالية.