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لاعبو الزوراء يتخلفون عن تدريبات المنتخب العراقي استعدادا للقاء الشارقة الإماراتي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-11T13:12:35+0000
لاعبو الزوراء يتخلفون عن تدريبات المنتخب العراقي استعدادا للقاء الشارقة الإماراتي

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الجمعة، ان لاعبي فريقها الكروي لن يلتحقوا بالمنتخب العراقي يوم غد للمشاركة بالمعسكر التدريبي في العاصمة بغداد، بل سيكونون ضمن تشكيلة الفريق لمواجهة الشارقة الإماراتي.

وقال المتحدث باسم النادي، عبد الرحمن رشيد، لوكالة شفق نيوز، ان "وفد فريق الزوراء سيغادر الى الامارات يوم غد السبت لمواجهة فريق الشارقة الاماراتي في الساعة السابعة والربع بتوقيت العراق يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن منافسات الملحق الاسيوي لكرة القدم".

وبين ان "اللاعبين عباس قاسم وسعد عبد الامير وحارس المرمى جلال حسن الذين تمت دعوتهم للمنتخب العراقي لن يتواجدوا في تدريبات المنتخب العراقي بملعب الشعب الدولي يوم غد السبت، وذلك بحسب الاتفاق بين ادارة النادي والاتحاد العراقي لكرة القدم".

واضاف ان "اللاعبين الثلاثة سيكونون ضمن وفد نادي الزوراء المتوجه يوم غد السبت الى الامارات استعدادا للقاء فريق نادي الشارقة الاماراتي".

واوضح رشيد ان "فريق الزوراء بعد خوضه مباراة الملحق سيعود الى العراق في 17 من الشهر الجاري وسيتم تفريغ اللاعبين للمنتخب العراقي لتمثيله في المهمة الوطنية".

ويخوض فريق الزوراء مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، أمام مستضيفه الشارقة الإماراتي، في منتصف الشهر الجاري ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات.

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