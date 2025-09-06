لاعبون "يتظاهرون بالموت" هرباً من خطر مفاجئ (فيديو)

شفق نيوز- أبوجا

شهدت مباراة "سيتي إف سي أبوجا" النيجيري و"جي كيه يو" التنزاني حادثة غريبة باستلقاء اللاعبين بلا حركة خلال المباراة بعدما هاجم سرب من النحل أرضية ملعب (كوارا) في تنزانيا، ضمن بطولة ودية استعداداً للموسم الجديد.

وأظهرت مقاطع الفيديو استلقاء اللاعبين والحكام وأيضاً جامعي الكرات على أرضية الملعب خلال المباراة التي توقفت في الدقيقة 78 لضمان سلامة اللاعبين بعدما كان الفريقان متعادلان 1-1.

ووفقاً لصحيفة "الصن" البريطانية، لم يتعرض أي أحد من الأشخاص الموجودين بالملعب لأي أذى، وقام الطاقم التحكيمي بعد ذلك باستكمال المباراة التي شهدت تسجيل "سيتي إف سي أبوجا" هدف الفوز في الوقت القاتل، الجمعة الماضية.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من الحادثة، وعلق أحد الأشخاص على طريقة استلقاء اللاعبين وكأنهم تظاهروا بالموت: خطوة ذكية، آمل ألا يصب أحد بأذى.

وأضاف آخر: أمر مضحك للغاية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف حدث رياضي لهذا السبب، إذ حدث ذلك في ربع نهائي إنديان ويلز للتنس في عام 2024 مما دفع كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف على الركض سعيا لإبعاد النحل عنهما.