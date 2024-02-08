لاعبون ومدربون يشكون "الزوراء والديوانية ونفط الوسط" لدى اتحاد الكرة

شفق نيوز/ قدم لاعبون ومدربون، يوم الخميس، شكوى الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد اندية الزوراء ونفط الوسط والديوانية لعدم تسديد مستحقاتهم.

ودعت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ممثل نادي الزوراء للحُضورِ إلى مقرِّ الاتحاد يوم الخميس الموافق (2024/2/15) في الساعةِ الحادية عشرة والنصف صباحاً، وذلك بشأن الدعوة المقدمة من قبل اللاعبين (علي ياسين ياس واللاعب علاء علي مهاوي واللاعب لؤي ماجد صبري)، بسبب عدم تسديد متبقي مستحقاتهم.

كما دعت اللجنة ممثل نادي الديوانية للحضورِ إلى مقرِّ الاتحاد بنفس الموعد والتوقيت ، وذلك بشأن الدعوة المقدمة من قبل المدرب حسام فوزي ناجي واللاعب مصطفى الأمين علي واللاعب محمد الباقر كريم هاشم واللاعب موسى عدنان كريم، لعدم تسديد متبقي مستحقاتهم.

ودعت اللجنة ايضا ممثل نادي نفط الوسط للحضورِ الى مقر الاتحاد بنفس الموعد والتوقيت، وذلك بشأن الدعوةِ المقدمة من قبل المدرب حيدر نجم عبد الله والمدرب غانم إبراهيم زيدان وهادي جابر هادي ومصطفى مؤيد كاظم، لذات الغرض.