لاعبون عراقيون يتأهلون الى نهائيات بطولة الكيك بوكسينغ العربية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسينغ، اليوم الجمعة، تأهل عدد من لاعبي المنتخب العراقي الى نهائيات فعاليات البطولة العربية، فيما كشف عن حضور رئيس الاتحاد العربي ورئيسي الاتحادين المصري والأردني لنزالات اليوم.

وقال مدير اعلام الاتحاد احمد رحيم في حديث لوكالة شفق نيوز ان "فعاليات البطولة العربية 14 بالكيك بوكسينغ التي تحتضنها محافظة السليمانية تستمر لليوم الثاني على التوالي"، مبينا انها ستنتهي في العاشر من هذا الشهر".

وأضاف أن "نتائج اليوم الجمعة اسفرت عن تأهل مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني العراقي الى نهائي البطولة لثلاث أنظمة للعبة هي ال K1 وfull contact و point fighting".

وأوضح رحيم ان "نهائيات البطولة ستنطلق يوم غدٍ السبت، وستتضح النتائج النهائية بين المنتخبات العربية المشاركة في المنافسات".

وتابع بالقول" لقد حضر نزالات البطولة هذا اليوم كلا من رئيس الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ باسل الشاعر، وأمين عام الاتحاد وصفي الشوابكة، ورئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الاردني، وقاسم الواسطي رئيس الاتحاد العراقي".