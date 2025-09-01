لاعبون جدد ينضمون لمعسكر العراق في تايلاند استعدادا لكأس الملك

شفق نيوز- بغداد

وصل يوم الاثنين، أربعة من لاعبي المنتخب العراقي الى بانكوك، للالتحاق بوفد المنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند .

والتحق كل من اللاعبين فرانس بطرس، وابراهيم بايش، وريبين سولاقا، وعلي فائز ببعثة المنتخب العراقي.

ووصل، امس الأحد، 13 لاعباً من قائمة المنتخب العراقي لكرة القدم، المؤلفة من 23 لاعباً، إلى مدينة كانشانابوري في تايلاند.

وسيواجه منتخب العراق نظيره هونغ كونغ في الرابع من أيلول المقبل ضمن نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي في المباراة الأخرى منتخب جزر فيجي مع منتخب تايلاند.