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لاعبة كرة قدم عراقية تعلن الاعتزال عبر شفق نيوز: "ظلم وتهديدات"

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-18T20:05:12+0000
لاعبة كرة قدم عراقية تعلن الاعتزال عبر شفق نيوز: "ظلم وتهديدات"

شفق نيوز/ أعلنت لاعبة نادي الزوراء، ميس مهدي، اليوم الخميس، اعتزال كرة القدم بعد استبعادها من المشاركة في بطولة عربية أقيمت في السعودية.

وقالت مهدي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استدعائي للمنتخب للاستعداد لبطولة السعودية، والتحقت بمعسكر بغداد، وبعدها بمعسكر إيران، وأثناء عودتي إلى بغداد، أُبلغت بالاستبعاد أنا وفتاتين أخريين في المطار، بطريقة معيبة ومهينة، ودون ذكر أي سبب".

وأضافت، "بعدها التحقت اللاعبات في بطولة السعودية، وبدوري قمت بدعمهم بكل ما استطيع، ولم اتحدث عن الأذى الكبير الذي لحق بي خلال تلك الفترة، خشية أن يعتبر ذلك انتقاد للمنتخب وهم في بطولة، لذلك قمت بمساندتهم في وقتها".

وتابعت اللاعبة، "وبعد انتهاء البطولة، لم يوضّح أحد السبب الحقيقي للاستبعاد، الذي كان استدعاء لاعبات جدد بعد ضغوط كثيرة (واسطات) مورست ضد مدربة النادي لقبولهن".

وأوضحت، أن "حق الرد مكفول للكل، وأنا على استعداد لإجراء مقابلة مع الجميع، لكشف هذا الظلم الذي لم يقتصر عليّ وحدي، وإنما شمل لاعبات أخريات، لكنهن لا يستطعن الحديث والمطالبة بحقوقهن، فالكل يخشى كشف مثل هكذا أمور، التي بسببها تلقيت تهديدات عدة من حسابات وهمية".

واختتمت مهدي حديثها بالقول: "لذلك قررت الاعتزال، لأن كلمة الحق لن تنصفني، ولم يقف معي أحد من اللجنة النسوية أو من الاتحاد".

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