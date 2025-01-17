لاعبة كرة قدم تتلقى تهديدات بالقتل بسبب لعبها في هذه الدولة

شفق نيوز/ أعلنت البولندية غابرييلا غجيفينسكا، لاعبة فريق زينيت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم، عن تلقيها تهديدات بسبب اللعب في روسيا.

وانضمت غابرييلا غجيفينسكا البالغة من العمر 28 عاما، إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ بداية عام 2021 قادمة من نادي "ميديكا" البولندي.

وقالت غابرييلا غجيفينسكا في تصريحات لموقع sport24 الرياضي الروسي، حول شعور الناس في بولندا تجاه لعبها في روسيا: "عندما انتقلت للتو إلى صفوف نادي زينيت، كان كل شيء على ما يرام. لم أواجه رأيا سلبيا واحدا. وبعد ذلك جن جنون الجميع: قالوا عني أشياء سيئة على شاشة التلفاز، وفي الصحافة، وكتبوا كلمات بذيئة في التعليقات لا أريد حتى النطق بها. وكتبوا: "لا تأتي إلى بولندا، سنقتلك".

يذكر أن غابرييلا غجيفينسكا توجت مع نادي زينيت بطرسبورغ منذ انضمامها إلى صفوفه عام 2021، بلقب بطلة روسيا ثلاث مرات، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر المحلي.

وشاركت لاعبة خط الوسط البولندية في 55 مباراة مع منتخب بلادها وسجلت هدفين، ولكن لم تتم دعوتها للمنتخب من انتقالها إلى اللعب في روسيا.