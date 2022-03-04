لاعبة عراقية تحصل على "وسام ذهبي" في بطولة اوروبا المفتوحة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للجوجيتسو والكوراش يوم الجمعة، حصول اللاعبة العراقية عشتار العزاوي على المركز الأول والوسام الذهبي ببطولة أوروبا المفتوحة.

وقال مخلص حسن رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز؛ ان "لاعبة منتخب العراق عشتار العزاوي توجت بالمركز الاول بوزن +70 كغم بعد فوزها في المباراة الختامية على اللاعبة الفرنسية بالنقاط"، مبينا ان "عشتار تأهلت للمباراة الختامية بعد فوزها المستحق على اللاعبة البريطانية بالاستسلام".

واضاف ان "عشتار ستشارك في بطولة آسيا المقررة في البحرين في السابع والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة أبطال اسيا باللعبة".

وتابع أن "مشاركتها ببطولة أوروبا المفتوحة كانت فرصة للاستعداد لبطولة آسيا المقبلة".