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لاعبة عراقية تتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة العالم بالجوجيتسو

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-07T10:42:30+0000
لاعبة عراقية تتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة العالم بالجوجيتسو

شفق نيوز/ تأهلت لاعبة المنتخب العراقي للجوجيتسو "تريفا رضا" بوزن 63 كغم لنهائي بطولة العالم للعبة  المقامة حالياً في دولة الامارات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة مخلص حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "تأهل لاعبة منتخب العراق تريفا جاء بعد فوزها بنزال ربع نهائي البطولة على اللاعبة الاماراتية جود السعيدي بالاستسلام وبتطبيق حركة كسر الذراع، وعلى لاعبة منتخب كازخستان اديليا اوشوروفا في نصف نهائي البطولة بالنقاط  4-0".

وأوضح أن "المنتخب الاماراتي عسكر منذ شهرين في ارقى معسكر تدريبي اقيم له في امريكا، وقد تفاجأ القائمين على البطولة بمستوى لاعبتنا تريفا التي تمكنت من تحقيق فوز مستحق على اقوى اللاعبات بضمنهن البطلة الاماراتية المعروفة دولياً على مستوى اللعبة".

وبين أن "العراقية تريفا ستلاقي البطلة اليونانية ديمترا ثيودورو في المبارة النهائية لتحديد المركز الاول والثاني".

يشار إلى أن مدربة المنتخب الوطني النسوي عشتار علي تشرف على اللاعبة الوحيدة التي تمثل المنتخب العراقي للنساء في البطولة ، الى جانب ستة لاعبين يمثلون المنتخب للرجال في المنافسات  .

 

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