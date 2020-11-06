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لاعبة بنادي بيشمركة السليمانية تحرز المركز الأول في فعالية 800م بألعاب القوى

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-06T18:27:13+0000
لاعبة بنادي بيشمركة السليمانية تحرز المركز الأول في فعالية 800م بألعاب القوى
شفق نيوز/ أحرزت لاعبة نادي بيشمركة السليمانية آمال خضر، يوم الجمعة، المركز الأول في فعالية 800م بألعاب القوى.
وقالت خضر لوكالة شفق نيوز، "كسرت رقمي القياسي الشخصي في اليوم الثاني من البطولة تمكنت ايضا من احراز المركز الاول في فعالية ال5000م".
وتقدمت خضر بالشكر الجزيل الى "ادارة ناديي نادي بيشمركة السليمانية وعضو الاتحاد العرقي المركزي صباح لألعاب القوى ورئيس الاتحاد العراقي لفرع كركوك كونه الداعم الاساسي دائما".

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