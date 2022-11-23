لاعبا كاراتيه مصريان يتقدمان على لاعب إسرائيلي ويرفعان علم فلسطين ببطولة العالم للناشئين 

شفق نيوز/ رفع لاعبا منتخب مصر للكاراتيه تحت سن 15 عامًا، علم فلسطين احتفالًا بتتويجهما بالمركزين الأول والثاني لبطولة العالم للناشئين بسلوفينيا وتقدما على لاعب إسرائيلي وهما يرفعان العلم الفلسطيني.

وقال رامي المكاوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي والذي فاز برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة خلال الانتخابات التي أُجريت على هامش البطولة في سلوفينيا، في تصريحات صحافية، إن إنجازات المنتخب المصري في البطولة جاءت نتيجة عمل وجهد كبيرين ودعم مستمر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

وكانت بعثة مصر للكاراتيه التقليدي قد سافرت إلى سلوفينيا، ثلاثاء الأسبوع الماضي، بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 3 فئات تحت 15 عاماً، و تحت 17 عاماً وتحت 21 عاماً.

وتداول متابعون الصور التي تُظهر اللاعبين إسلام الجيزاوي وشريف كمال على منصة التتويج وهما يمسكان العَلَم الفلسطيني فيما يظهر اللاعب الإسرائيلي على يسارهما ممسكاً عَلَم بلاده، وهي صورة أكد مصدر في الاتحاد المصري للكاراتيه صحتها، وأنها لم تكن وليدة اتفاق مسبق، بل نتيجة لحظة الاحتفال.

وبشأن مخاوف توقيع عقوبات على لاعبي المنتخب المصري، قال مصدر لوسائل إعلام محلية، إنه لم يحدث أي تداعيات أو عقوبات ضد لاعبي المنتخب المصري، لأنه كان تصرفاً عفوياً وليد اللحظة ولم يتم التخطيط له، وكان ضمن تتويج الفراعنة بالمركزين الأول والثاني،

وقال الناقد الرياضي أيمن أبو عايد ؛ إن ما قام به اللاعبان المصريان في بطولة الكاراتيه رد فعل طبيعي من أي مواطن مصري لدعم الأشقاء في فلسطين، في ظل ما يعانونه من ترهيب إسرائيلي، وهو تصرف حسبما أكد مسؤول البعثة المصرية جاء كرد فعل عفوي من دون أي تخطيط أو تنسيق مسبق ،على حد تعبيره.