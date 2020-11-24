لاعبا المنتخب العراقي أحمد إبراهيم ومحمد رضا ينتصران على كورونا

شفق نيوز/ أثبتت الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، اكتساب لاعبيّ المنتخب العراقي لكرة القدم أحمد إبراهيم ومحمد رضا الشفاء التام من الفيروس.

وقال هشام محمد الناطق باسم الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين نالا الشفاء التام بعد خضوعهما للحجر الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللعلاج والبروتوكول الصحي المعتمد هناك.

وسيعودُ اللاعبان مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد، للإلتحاق بأنديتهما لخوض التدريبات والمباريات الرسمية في الدوري الممتاز.

يشارُ إلى أن اللاعبين محمد رضا وأحمد إبراهيم قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراتي المنتخب العراقي الوديتين أمام الأردن وأوزبكستان الأسبوع الماضي