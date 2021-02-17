لاعبان ينضمان لصفوف اربيل والشرطة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي أربيل الرياضي، عن التعاقد مع لاعب نادي الطلبة فراس فنجان لتمثيله للمرحلة الثانية من الدوري العراقي لكرة القدم.

وقال ريبين رمزي المنسق الإعلامي لوكالة شفق نيوز، إن فراس فنجان من مواليد (1995) ويلعب في خط دفاع وسبق ان لعب في صفوف اندية (الكرخ، الطلبة، الميناء).

وبين أن اللاعب فنجان سيكون اضافة جيدة للفريق وسيكون جاهزا لتمثيل اربيل في المرحلة المقبلة.

من جانب آخر تعاقدت إدارة نادي الشرطة مع اللاعب عدي شهاب لتمثيل فريقه الكروي للمرحلة الثانية.

وذكر المكتب الاعلامي ان اللاعب عدي وقع على كشوفات الشرطة قادماً من نادي الكرخ لتمثيله للمرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.