لاعبان يتوجان بلقبي بطولتي العراق للتنس لفئتي 16 و12 عاماً في بغداد

شفق نيوز- بغداد

اختُتمت على ملاعب تنس بغداد في مجمع الشعب الدولي، يوم الثلاثاء، منافسات بطولتي العراق لفئة 16 سنة (بنين) وفئة 12 سنة (بنين)، بمشاركة واسعة للاعبين مثلوا مختلف محافظات البلاد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت أجواء تنافسية مميزة عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة على صعيد الفئات العمرية".

وأوضح أن "نتائج فئة 16 سنة أسفرت عن تتويج مصطفى منير بلقب البطولة بعد أداء لافت ومستقر طوال المنافسات، فيما جاء مزن هيمن في المركز الثاني، وحل داهين زردشت ثالثاً، بينما نال فهد سيف المركز الرابع، في ختام شهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة".

وأضاف العكيلي، أن نتائج فئة 12 سنة أسفرت عن تتويج اللاعب علي سيف باللقب بعد أداء مميز خلال المنافسات، فيما جاء ورار هوار في المركز الثاني، وحل ديان زردشت ثالثاً، بينما حصل حسام الدين كريم على المركز الرابع.

وتابع قائلاً إن "البطولتين تأتيان ضمن تحضيرات منتخب العراق لفئة 16 سنة استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة إقامتها في سريلانكا خلال شهر آذار المقبل، وكذلك التصفيات الآسيوية لفئة 12 سنة التي ستقام في البحرين في الشهر ذاته".

وختم العكيلي، حديثه بالقول إن اللاعبين قدموا مستويات مميزة تؤكد أن تنس العراق يسير بخطوات ثابتة نحو التطور، في ظل الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد، ما يبشر بظهور جيل قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية للرجال بصورة مشرفة في المستقبل.