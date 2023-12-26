لاعبان يتصدران قائمة الهدافين.. أفضل لاعب وحارس ومدرب في الجولة 11 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أفضل في الجولة الحادية عشر لدوري نجوم العراق، وكذلك تسلسل الهدافين.

واختارت لجنة المسابقات لدوري نجوم العراق في الاتحاد لاعب نادي امانة بغداد اولاديو يعقوب الأفضل في الجولة الحادية عشرة، في حين تم اختيار مدرب نادي نوروز ولي كريم الأفضل في الجولة الحادية عشرة، كما تم اختيار حارس نادي الشرطة أحمد باسل الأفضل في الجولة 11 من دوري نجوم العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المحترف السوري علاء الدين الدالي، لاعب فريق نفط ميسان، ولاعب فريق القوة الجوية، أيمن حسين، تصدرا قائمة هدافيّ دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الحادية عشر، بثمانية أهداف لكل واحد منهما، يلاحقهم بالمركز الثاني إبراهيم غازي من نادي الحدود، ومحمود خليل من فريق الكهرباء وإبراهيم توميو ولكل واحد سبعة أهداف، ثم لاعب الشرطة إدريسا نيانغ ثالثاً برصيد خمسة أهداف.