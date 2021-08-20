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لاعبان عراقيان يلتحقان بمعسكر تركيا استعداداً لمباراتين وديتين

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-20T18:58:24+0000
لاعبان عراقيان يلتحقان بمعسكر تركيا استعداداً لمباراتين وديتين

شفق نيوز/ يواصل المنتخب العراقي لكرة القدم، تدريباته اليومية (الصباحية والمسائية) في معسكره المقام حالياً في مدينة قيصري التركية والذي يستمر لغاية لغاية الـ25 من الشهر الجاري.

وأنضم الحارس محمد صالح، واللاعب بشار رسن، في الحصة التدريبية المسائية للمنتخب العراقي، وذلك لمواصلة التحضير مع بقية اللاعبين المتواجدين في معسكر تركيا والذين تمت دعوتهم من قبل المدرب الهولندي ادفوكات لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران.

وسيخوض المنتخب العراقي، يوم غد السبت مباراته الودية الأولى في معسكر تركيا، والتي ستكون امام فريق أغري سبور التركي بتمام الساعة الخامسة مساءً، بينما سيخوض مباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل امام فريق قيصري سبور.

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