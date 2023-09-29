لاعبان عراقيان يقصان شريط مشاركتهما في الدورة الآسيوية والصين تحلق الصدارة

شفق نيوز / توصل الصين صدارة المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، برصيد الأوسمة، وذلك بعد أن حصدت 177 وساماً بينها 95 وساماً ذهبياً و55 فضياً و27 نحاسياً.

وتلت الصين، كوريا الجنوبية بالمركز الثاني، بعد نيلها 89 وساماً بينها 24 ذهبياً ومثلها فضياً و41 نحاسياً، بينما حلت اليابان بالمركز الثالث برصيد 83 وساماً بينها 20 وساماً ذهبياً و31 فضياً و32 نحاسياً.

هذا وغادر وفد الاتحاد العراقي للمبارزة الصين عائداً إلى العاصمة بغداد، بعد مشاركته في منافسات الدورة الآسيوية، من دون الحصول على أي وسام.

وحضر اليوم الجمعة، رئيس البعثة العراقية للدورة سمير الموسوي الاجتماع الفني للكوراش، الذي عقد لإجراء القرعة، حيث يمثل العراق اللاعبان (حسين رعد) في وزن 66 كغم و(علي رضا شاكر) في وزن زائد 90 كغم.

وتبدأ يوم غد السبت في قاعة كسياوشان لينبو، منافسات الكوراش ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وتبدأ يوم غد أيضاً، في مركز فويانغ للرياضات المائية، منافسات الكانوي حيث تنطلق منافسات الفردي 1000م، وفي حال التأهل يبدأ الدور نصف النهائي عند الساعة الثالثة بعد الظهر لفعالية الفردي وعند الساعة 38و3 بعد الظهر للمزدوج.

وكان العراق قد حصل على الوسام النحاسي الأول في دورة الألعاب الآسيوية، في لعبة التايكواندو عن طريق اللاعب سيف طاهر.