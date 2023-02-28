لاعبان عراقيان يحققان برونزيتين في بطولة آسيا للجوجيتسو المتقدمين

شفق نيوز/ حقق لاعبان عراقيان، يوم الثلاثاء، ميداليتين برونزيتين في لعبة الجوجيتسو للمتقدمين ببطولة آسيا الجارية في العاصمة التايلندية بانكوك.

وقال رئيس اتحاد اللعبة مخلص حسن لوكالة شفق نيوز، إن "لاعب المنتخب العراقي حسين قاسم جاسم حقق الميدالية البرونزية لوزن 62 كغم في فعالية جوجيتسو فول كونتاكت ببطولة آسيا الجارية في العاصمة التايلندية بانكوك".

وأضاف ان "اللاعب سجاد فلاح حسن حقق الميدالية البرونزية في وزن 94+ كغم لفعالية جوجيتسو فول كونتاكت ليصبح المجموع الكلي لحد هذا اليوم خمس ميداليات ملونة للعراق".

يذكر ان العراق شارك بخمسة لاعبين ثلاثة منهم حققوا 3 أوسمة اسيوية ملونة لفعالية الجوجيتسو القتالية، وتشارك في البطولة 30 دولة آسيوية.