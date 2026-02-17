لاعبان عراقيان يحققان المركز الثالث في بطولة قطر الدولية لـ"البادل"

شفق نيوز- الدوحة

حقق لاعبا المنتخب العراقي لـ"البادل"، حارث محمد وعلي عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إنجازاً مميزاً بحصولهما على المركز الثالث في بطولة قطر الدولية.

وأُقيمت البطولة على ملاعب Padel in، في العاصمة الدوحة، بمشاركة 128 فريقاً يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقدم اللاعبان العراقيان أداءً لافتاً عكس تطور مستواهما الفني، حيث نالا إشادة واسعة من متابعي رياضة "البادل". كما تميزت البطولة بمنافسات قوية ومستوى فني مرتفع، في ظل حضور نخبة من اللاعبين المشاركين في البطولة.