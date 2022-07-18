لاعبان عراقيان يحصدان وساماً فضياً ببطولة العالم بالرماية للمعاقين

شفق نيوز/ حصل اللاعبان العراقيان سارة عباس وحسين علي عليل، يوم الإثنين، على الوسام الفضي في سباق زوجي المسدس ببطولة كأس العالم للمعاقين بالرماية في المانيا.

كما حصلت اللاعبة العراقية فرح عبد الكريم بفعالية البندقية الهوائية على المركز السادس.

وحصل اللاعب حسين علي عليل على المركز العاشر في النهائيات، وذلك بعد ان تأهلا للنهائيات عقب تصفيات جرت لعدد كبير من المشاركين.

وكان وفد منتخب الرماية البارالمبي للمعاقين غادر بغداد متوجها الى المانيا الاسبوع الماضي للمشاركة في بطولة كأس العالم المقامة بمدينة ميونخ.

وتألف الوفد العراقي من فالح حسن رئيس إتحاد الرماية المدرب حيدر علي حسين واللاعبين، سارة عباس وفرح عبد الكريم ورياض أحمد و علي نجم و حسين علي.