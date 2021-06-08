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لاعبان سيغيبان عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام هونغ كونغ

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-08T14:36:57+0000
لاعبان سيغيبان عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام هونغ كونغ

شفق نيوز/ يعاود المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، وحداته التدريبية استعداداً للمباراة مع منتخب هونغ كونغ، فيما سيغيب لاعبان عن تشكيلة المنتخب بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وسيجري لاعبو المنتخب العراقي تدريباته على ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية المنامة، تحضيراً للمباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وسيفتقدُ المنتخب لخدمات اللاعبين علاء مهاوي وأمجد عطوان في مباراة هونغ كونغ، بعد حصولهما على بطاقات صفراء في مباراة كمبوديا أمس الاثنين التي انتهت بفوز المنتخب العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسيكون اللاعب سعد ناطق متاحاً للعب في المباراة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة كمبوديا بسبب تراكم البطاقات الملونة أيضا، بينما سيواصل اللاعب إبراهيم بايش تدريباته الجماعية مع المنتخب، على أمل اختبار جاهزيته البدنية والفنية من أجل المشاركة في مباراة الجمعة أمام هونغ كونغ.

يشارُ إلى أن منتخبنا الوطني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين اللذين لعبا سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

 

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