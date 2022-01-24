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لاعبان دوليان ينضمان لكرة سامراء

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-24T10:46:15+0000
لاعبان دوليان ينضمان لكرة سامراء

شفق نيوز/ اعلنت إدارة نادي سامراء، يوم الاثنين، انضمام لاعبين من المنتخب الوطني العراقي إلى صفوف فريقها الكروي.

وقال صدام عزيز رئيس النادي لوكالة شفق نيوز إن الحارس نور صبري ولاعب المنتخب السابق سيف سلمان انضما لتدريبات فريق نادي سامراء.

واضاف ان "اللاعبين سيضيفان للفريق امورا ايجابية لاسيما وانهما لاعبان مثلا منتخب العراق في بطولات عديدة".

واشار عزيز الى ان "النادي سيضم لاعبين جددا للفريق استعدادا للمرحلة الثانية والظهور بمستوى افضل"، مبينا أن "الفريق سيخوض المرحلة الثانية من منافسات الدوري الكروي الممتاز وسيظهر بمستوى مخالف عن الدور الاول".

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