لاعبات غاز الشمال يمثلن العراق في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

شفق نيوز/ أعلن رئيس نادي غاز الشمال الرياضي، وريا جلال، يوم الخميس، أن لاعبات النادي لكرة السلة سوف يمثلن العراق في بطولة الأندية العربية في الأردن.

وقال جلال لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبات نادي غاز الشمال واللاتي فزن بلقب بطولة الأندية العراقية للعام الحالي سوف يمثلن العراق في بطولة الأندية العربية التي ستنطلق في العاصمة الأردنية عمان، وهن مستعدات لتقديم مستوى مهاري وفني عالي لغرض عرض مستوى يليق بلاعبات العراق".

وأضاف أن "البطولة تنطلق يوم 15 أيلول/ سبتمبر الجاري وأن لاعبات نادينا سوف يدخلن معسكراً تدريبياً داخلياً لغرض الاستعداد والمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة وتحقيق نتائج قوية ومتقدمة".

يذكر أن لاعبات غاز الشمال أحرزن لقب بطولة أندية العراق لكرة السلة بعد الفوز على جميع الفرق المشاركات ولم يخسرن في أي مباراة.