لاعبات الكهرباء العراقي يفتتحن البطولة العربية لكرة الطاولة بانتصارات مستحقة

شفق نيوز- مسقط استهل فريق نادي الكهرباء الرياضي النسوي لكرة الطاولة، اليوم الأحد، مشواره في البطولة العربية الـ36 للأندية المتقدمة، المقامة في العاصمة العُمانية مسقط، بتحقيق فوز مهم على نادي فتيات العيون الكويتي بنتيجة 3 – 0.

وجاء الانتصار عبر ثلاث مواجهات متتالية، حيث افتتحت اللاعبة ندى شاهزواري المواجهات بانتصار بثلاثة أشواط نظيفة، تلتها نسمة مؤيد بفوز مماثل، قبل أن تختتم نجلة عماد اللقاء بثلاثة أشواط دون رد، لتؤكد اللاعبات جاهزيتهن وتضعن أول ثلاث نقاط في رصيد الفريق.

وأشاد رئيس الوفد، ثائر الشرقي، بموقف ودعم علي الأسدي، رئيس الهيئة الادارية لنادي الكهرباء، مؤكداً أن فكرة مشاركة اللاعبة البارالمبية نجلة عماد في البطولة جاءت من ثقته الكبيرة بها وإيمانه بقدرتها على أن تكون إضافة نوعية ومصدر فخر للنادي.

وأضاف الشرقي أن هذه الخطوة تعكس رؤية إدارية رصينة في تمكين المواهب النسوية ومنحها فرصة تمثيل العراق في المحافل العربية والدولية.