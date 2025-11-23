لاعبات العراق بالأبيض أمام السعودية والأخضر أمام الإمارات في مباريات غرب آسيا

شفق نيوز – الرياض

حدّد المنتخب النسوي العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، الألوان التي سترتديها لاعباته أمام كل من المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي، وقدّم شرحاً وافياً للاعبات حول تعليمات البطولة وتحديثات التحكيم وغيرها من جوانب تنظيمية.

وقال بيان صادر عن بعثة المنتخب ورد وكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر الفني الخاص ببطولة غرب آسيا للسيدات لكرة القدم، أقيم في فندق الماريوت بمدينة جدة السعودية، بحضور المؤتمر المدير الإداري للمنتخب النسوي العراقي لكرة القدم طارق علي يوسف، والإداري جعفر الصادق علي".

وتم شرح التعليمات الخاصة بالبطولة، وفق البيان في المؤتمر، مع استعراض الحالات التحكيمية الحديثة، إلى جانب توضيح الجوانب التنظيمية الخاصة بالمنتخبات واللاعبات.

وأشار البيان إلى تحديد ألوان ملابس الفرق، إذ سيرتدي منتخب العراق النسوي أمام السعودية الزي الأبيض، وأمام الإمارات الزي الأخضر.

ويستهل منتخب سيدات العراق مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره السعودي، يوم غد الاثنين في تمام الساعة 7:45 مساءً.

ويلعبُ منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السعودية والإمارات.

يذكر أن بطولة غرب آسيا، التي ستنطلق في مدينة جدة السعودية، ويلعب فيها منتخب العراق النسوي بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السعودية والإمارات، تنطلق منافساتها يوم 24 من الشهر الحالي.