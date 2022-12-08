لاسباب ادارية.. اتحاد الكرة يغير موعد مباراتين من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة تغيير موعد مباراتين من الدوري الممتاز لأسبابٍ إداريّةٍ تتعلقُ بالنقلِ التلفزيوني.

وقرّرَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم إقامةَ مباراة الزوراء والقاسم في الساعةِ السادسة والنصف من مساء يوم غدٍ الجمعة الموافق 12/9 في مَلعبِ نادي الزوراء.

وكذلك الحال بالنسبةِ لمُباراةِ الشرطة ونفط البصرة التي تقام يوم السبت الموافق 12/10 في الساعةِ السادسة والنصف، وفي مَلعبِ الشعب الدوليّ، وللأسبابِ نفسها.

وتنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة التاسعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات.