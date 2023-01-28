لاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية تجدد الثقة بـ"كبيان" رئيساً

شفق نيوز/ أقيم، صباح اليوم السبت، بمقر الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية في العاصمة بغداد، المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد بإشراف أولمبي ووزاري.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الهيئة العامة انتخبت خالد عبد الواحد كبيان رئيساً لدورة انتخابية جديدة امدها أربعة أعوام بعد أن حصل على 30 صوتاً من أصل 33 صوتاً يمثلون الهيئة العامة للاتحاد، كما فاز بمنصب النائب الأول هاشم محمد كاظم .

وفازَ بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من حسن عريان خليل واياد مشير وعدنان عبد الجليل ومحمد مصطفى محمد وعصام حسن محمد وعن العنصر النسوي الدكتورة ولاء طارق .

وحضر المؤتمر الانتخابي معاون مدير الدائرة القانونية للجنة الأولمبية ليث خضر ، فضلا عن ممثل وزارة الشباب والرياضية اياد زغير .