لاتجلس في مدرجات الخصم.. جماهير نيوكاسل تنهال بالضرب على مشجع لأرسنال (فيديو)

شفق نيوز/ تعرض أحد مشجعي نادي أرسنال للضرب من قبل جماهير نيوكاسل خلال مباراة يوم الأحد في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر فيديو تم التقاطه من المدرجات مشاجرة قوية وتعرض شاب لضرب عنيف من قبل مشجعين نادي نيوكاسل.

وفاز أرسنال على نيوكاسل بنتيجة (2-0) ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة.

وسجل الفريق الضيف بواسطة مارتن أوديغارد وفابيان شار بطريق الخطأ في مرماه ليخرج بالانتصار الثمين.

وسيطر نيوكاسل، الذي كان يتطلع لتعزيز موقعه في المركز الثالث وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في بداية المباراة على اللعب، لكن أوديغارد منح التقدم للفريق الزائر بعد مرور 14 دقيقة من البداية.

وأرسل غابرييل مارتينيلي كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها شار مدافع نيوكاسل بطريق الخطأ في مرماه، قبل 20 دقيقة من النهاية.

ولدى مانشستر سيتي، الذي فاز في 10 مباريات متتالية في الدوري، 82 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خاض 35 مباراة، بينما بقي نيوكاسل ثالثا وله 65 نقطة.

This is how Newcastle fans dealt with an Arsenal fan in the home end yesterday. #NUFC #AFC pic.twitter.com/7NidpVx6sh