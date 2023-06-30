لابورتا يكشف موعد تكريم برشلونة لميسي

شفق نيوز/ كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن موعد تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأسبق.

وخرج ميسي من برشلونة عام 2021 وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية في بعد أن قضى 17 عامًا في صفوف برشلونة، عقب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعانيها، حتى لا يتم خرق قانون اللعب المالي النظيف.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال لابورتا في تصريحات تليفزيونية إن "ميسي أراد بالفعل العودة إلى برشلونة، بعد أن مرَّ بفترة صعبة للغاية في باريس، ولكنه لا يتحمل الضغط".

وأوضح أن "والده أخبرني أنه لا يريد أن يتعرَّض للضغط مرة أخرى ونحن نحترم هذا الأمر".

وأضاف "سيكون برشلونة دائمًا منزله، لقد تحدثت مع وكلاء ميسي بشأن تكريمه".

وعن موعد التكريم قال: "سيكون يوم افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد موعدًا ممتازًا لتكريم ميسي".

يذكر أن ميسي حصل على جائزة أفضل هداف في تاريخ برشلونة بتسجيله 672 هدفًا.

ولعب ميسي مع برشلونة 778 مباراة، وسجل أكبر عدد من الأهداف خلال موسم في أحد الدوريات الكبرى بتسجيله (50 هدفًا في موسم 2011-2012).

كما حقق ميسي لقب هداف الدوري الإسباني 8 مرات مع برشلونة، وأفضل هداف في أوروبا 6 مرات.